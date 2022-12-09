Оружие, помощь Украине, сдерживание России. На что пойдет рекордный бюджет Пентагона

Комитеты обеих палат конгресса США по делам вооруженных сил согласовали проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год (стартовал 1 октября текущего года) в размере $858 млрд. На заседании в четверг палата представителей конгресса США уже одобрила этот проект. Его приоритетами являются развертывание серийного производства стратегического бомбардировщика В-21 Raider и атомных подводных лодок с баллистическими ракетами Columbia. «Газета.Ru» разбиралась в деталях этого документа.

Сумма в $858 млрд включает в себя: $317,3 млрд на эксплуатацию и техническое обслуживание (включая оборотные средства); $174,5 млрд на содержание личного состава; $161,3 млрд на закупки вооружения, военной и специальной техники; $138,6 млрд на исследования и разработки; $30,5 млрд на деятельность в области атомной энергии; $16,5 млрд на военное строительство и семейное жилье.

Согласованный проект военного бюджета предусматривает выделение $6 млрд на сдерживание России в Европе, дополнительные $800 млн на помощь Украине, продление на пять лет запрета на сотрудничество США с Россией в военной сфере, а также предписание добиваться исключения России из международных организаций, включая G20.

В проекте оборонного бюджета на 2023 финансовый год, скорее всего, важно обратить внимание не столько на выделение каких-либо конкретных сумм на реализацию тех или иных вопросов строительства и развития вооруженных сил Соединенных Штатов, сколько на акценты, то есть на что именно конгрессом США предполагается выделение средств.

Стратегические ядерные силы

Оборонный бюджет США 2023 года поддерживает усиление надзора за деятельностью по управлению рисками и установлению приоритетов в портфеле ядерных вооружений, требуя от министра обороны США внедрить структуру управления портфелем ядерных сил и определяя роль Совета по ядерному оружию в координации усилий по управлению рисками между Министерством обороны и Национальной администрацией по ядерной безопасности США (National Nuclear Security Administration, NNSA).

В 2023 году будет продолжено финансирование исследований и разработок крылатой ракеты морского базирования, способной нести ядерное оружие. В то же время доступность определенных средств будет ограничена до тех пор, пока информация, касающаяся предлагаемого бюджета крылатой ракеты морского базирования, не будет представлена конгрессу США.

В 2023 финансовом году запрещено сокращение количества или уровня боевой готовности развернутых межконтинентальных баллистических ракет.

В ближайшем будущем предполагается изменение оценки киберустойчивости ядерной системы управления и связи США, чтобы обеспечить за ней более эффективный надзор.

Бюджетом 2023 года предполагаются различные отчеты и брифинги по многим темам, в том числе: эффективность Центра ядерного командования, управления и связи; ядерные и неядерные варианты поражения защищенных и заглубленных целей; требования долгосрочного ядерного сдерживания; усиление защиты от электромагнитных импульсов; российский и китайский ТВД и возможности ядерных боеприпасов пониженной мощности.

В 2023 финансовом году Национальной администрацией по ядерной безопасности США (NNSA) запрещено переконвертировать или списывать ядерные боеприпасы малой мощности типа W76-2.

Противоракетная оборона

Министру обороны США поручается в координации с государственным секретарем и директором национальной разведки стремиться к сотрудничеству с союзниками и партнерами в зоне ответственности Центрального командования США для улучшения совместных интегрированных возможностей противовоздушной и противоракетной обороны для противодействия ракетным угрозам со стороны Ирана.

Бюджетом следующего года предусмотрено усиление требований закона «О национальной обороне» (National Defense Authorization Act, NDAA) 2017 финансового года о назначении закупочной организации, ответственной за разработку архитектуры обороны территории США от угроз крылатых ракет.

Министру обороны США поручено заключить контракт с исследовательским центром, финансируемым из федерального бюджета, для проведения независимого анализа предлагаемой интегрированной архитектуры противовоздушной и противоракетной обороны о. Гуам и для снижения риска, связанного с нынешней архитектурой, а также Агентство по противоракетной обороне США уполномочивается закупить для острова три системы вертикального пуска, способных запускать ракеты типа SM (Standard Missile).

Министр обороны США должен предоставить обновленную информацию об анализе, проведенном в отношении интегрированной архитектуры противовоздушной и противоракетной обороны в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования США.

Министр Сухопутных войск США должен переоценить текущие потребности в зенитных ракетных батареях Patriot в свете продолжающегося вооруженного конфликта на Украине. Оборонным бюджетом 2023 года санкционирована закупка до четырех дополнительных зенитных ракетных батарей ЗРС Patriot.

Требуется, чтобы министр обороны в сотрудничестве с государственным секретарем и директором национальной разведки представил план расширения совместной системы предупреждения о ракетном нападении и на другие страны.

Должно быть выделено дополнительное финансирование для закупки противоракетных комплексов типа THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) и предусмотрено развитие возможностей направленной энергии для разных типов лазеров.

Планируется продолжение участия ВМС США в морских учениях НАТО «Грозный щит-23» по отработке боевого применения интегрированных средств противовоздушной и противоракетной обороны.

Также требуются различные отчеты и брифинги, включая: интеграция технологий искусственного интеллекта в программы гиперзвуковой ПРО; решение проблемы устаревания зенитной ракетной системы Patriot; обновленная оценка способности противостоять ракетным угрозам территории США; состояние противоракет наземного базирования; ядерная и ракетная программы Ирана и Северной Кореи.

Военно-морские силы

Оборонным бюджетом 2023 года предполагается инвестирование в строительство и закупку 13 новых боевых кораблей, что на пять единиц больше, чем заложено в бюджете президента США, в том числе: две подводные лодки типа Virginia; три эсминца с управляемыми ракетами (DDG); два фрегата с управляемыми ракетами (FFG); один десантный транспорт-док (Landing Platform Dock) Flight II; два нефтеналивных танкера нового класса (T-AO); два экспедиционных медицинских корабля (EMS) и одно буксирно-спасательное судно (Т-АТС).

Бюджетом 2023 года планируется в полном объеме профинансировать программу создания атомных подводных лодок с баллистическими ракетами класса Columbia.

Бюджетом гарантируется, что военно-морские силы США имеют полномочия для строительства кораблей наиболее рентабельным способом, тем самым санкционирован многолетний контракт на поставку ВМС 15 эсминцев с управляемыми ракетами (DDG) и контракт на закупку до 25 десантных катеров проекта Ship-to-Shore Connector.

Документ предписывает министру военно-морских сил провести брифинг о статусе сотрудничества ВМС США и партнеров по кооперации в разработке средств радиоэлектронного подавления нового поколения.

Министру обороны США поручено осуществить подготовку офицеров подводных сил Австралии в учебных заведениях США по ядерным силовым установкам с последующей стажировкой австралийских моряков на подводных лодках ВМС США с выходом на боевую службу в море.

Военно-воздушные силы

Оборонным бюджетом 2023 года в полном объеме финансируется программа по развертыванию серийного производства перспективного стратегического бомбардировщика с малой радиолокационной заметностью B-21A Raider. Разрешена закупка двух конвертопланов Bell V-22 Osprey на сумму $212 млн, двух самолетов E-2D на сумму $399,9 млн, пяти самолетов KC-130J (двух для Корпуса морской пехоты и трех для ВМС США) на сумму $699,1 млн. Бюджет 2023 года поддерживает установленный законом минимум 466 самолетов-заправщиков ВВС США.

Также планируется закупить 24 самолета F-15 Eagle II и 61 самолет F-35A, B и C Joint Strike Fighter для ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты.

Дополнительное финансирование выделяется для исследований и разработок в сфере Future Vertical Lift.

Поддерживается программа развития Next Generation Air Dominance.

Документ поручает министру военно-воздушных сил совместно с министром военно-морских сил и министром сухопутных войск представить отчет о необходимых сроках для создания пригодной для эксплуатации и актуальной беспилотной автономной системы, которая будет объединена с текущими и будущими пилотируемыми системами и дополнит их боевые возможности.

Оборонным бюджетом 2023 года планируются брифинги министра обороны по автономным и малым беспилотным авиационным системам двойного назначения, по разработке и развертыванию малых беспилотных авиационных систем, по оценке способности истребителей 5-го поколения F-35 перехватывать баллистические ракеты на начальном этапе разгона.

Бюджет следующего года частично запрещает предлагаемое снижение интенсивности эксплуатации самолетов Boeing E-3 Sentry до получения отчета о возможностях и требований к стратегии приобретения перспективных самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления типа E-7A Wedgetail. Одновременно военно-воздушным силам США запрещено списание более 13 самолетов из парка E-3 AWACS.

От министра ВВС требуется поддерживать в строю минимальное количество самолетов 5-го поколения F-22 (186 единиц) с возможностями их применения в миссиях по завоеванию превосходства в воздухе.

Предполагается дальнейшее финансирование разработки усовершенствованной системы управления боевыми действиями ВВС США, Advanced Battle Management System.

Сухопутные войска

Предлагается профинансировать повышение безопасности многоцелевой колесной машины высокой подвижности для Сухопутных войск (HMMWV — High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle, высокоподвижное многоцелевое колесное транспортное средство»), дальнейшую модернизацию Stryker (семейство колесных боевых бронированных машин), основных боевых танков М1 Abrams, выделить средства для бронированных многоцелевых машин (AMPV Armored Multi-Purpose Vehicle), Paladin Integrated Management (закупка новых гаубиц типа M109А7 Paladin для армии проходит в рамках программы PIM), легкой тактической машины, средних тактических машин (FMTV, Family of Medium Tactical Vehicles, серия военных машин, которые базируются на общем шасси и различаются по полезной нагрузке и требованиям миссии), семейства тяжелых тактических машин (FHTV), программы боевой машины пехоты Bradley Program.

Планируется закупить 28 бронированных машин Mobile Protected Firepower (MPF, по сути дела, представляет собой легкий танк).

Предполагается дальнейшая реализация программы ствольной артиллерии увеличенной дальности (ERCA, Extended Range Cannon Artillery).

Предоставляется финансирование для исследований возможностей лазеров мощностей 10-50 кВт в качестве системы мобильной противовоздушной обороны ближнего действия типа DE M-SHORAD (Directed Energy Maneuver Short Range Air Defense).

Боеприпасы

Бюджетом 2023 года предполагается закупка для Корпуса морской пехоты 115 ракет типа NSM (Naval Strike Missiles), для Сухопутных войск 120 высокоточных ракет типа Army Precision Strike Missiles, 713 ракет Army Joint Air-to-Ground Missiles, 582 противотанковых управляемых ракеты Javelin, 893 противотанковых ракеты типа TOW, 4 674 управляемых ракеты типа GMLRS для РСЗО типа М142 и М270.

Предполагается выделить дополнительное финансирование для бомб малого диаметра II (Small Diameter Bomb, SDB II)/GBU-53/B), барражирующих боеприпасов Switchblade 600 и еще $75 млн на закупку Switchblade 600, предназначенных для Украины.

Предусмотрены средства для производства патронов малого и среднего калибра.

Итог

В 2021 году оборонный бюджет США составил $740,5 млрд (около 3,5% от ВВП страны), в 2020-м — $740 млрд, в 2019-м — $738 млрд. В бюджете 2023 года, безусловно, следует обратить внимание на выделение средств на разработку крылатой ракеты морского базирования, способной нести ядерное оружие; финансирование программы создания атомных подводных лодок с баллистическими ракетами класса Columbia; развертывание (продолжение) серийного производства перспективного стратегического бомбардировщика с малой радиолокационной заметностью B-21A Raider и истребителей 5-го поколения F-35A, B и C.

Особо следует обратить внимание на дальнейшую реализацию таких программ, как Next Generation Air Dominance и Future Vertical Lift.

Как всегда, значительные средства выделяются на развитие систем разведки, наблюдения, управления боевыми действиями, среди которых, безусловно, надо отметить Advanced Battle Management System.

Все перечисленное, по мнению экспертов США, должно предоставить вооруженным силам Соединенных Штатов неоспоримые преимущества над противником при ведении боевых действий во всех возможных сферах (доменах).