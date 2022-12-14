Patriot едет на Украину. Что это значит для России

По данным телеканала CNN, военно-политическое руководство США может в ближайшее время объявить о передаче Киеву зенитной ракетной системы Patriot. «Газета.Ru» разбиралась, насколько батареи Patriot усилят ПВО Украины.

По мнению телеканала CNN, администрация Белого дома в настоящее время уточняет планы по отправке зенитной ракетной системы Patriot на Украину, и об этом может быть объявлено в ближайшее время.

Скорее всего, подобное решение министр обороны США Ллойд Остин и президент Джо Байден уже приняли, все необходимые документы и на всех уровнях согласованы, подписаны и утверждены. Осталось только довести планы военно-политического руководства США до широкой общественности.

К истории вопроса

Как ранее писала «Газета.Ru», Украина неоднократно просила передать ей MIM-104 Patriot, но до самого последнего момента этот вопрос Западом с мертвой точки никак не двигался. Причины западными специалистами назывались самые разные – и боязнь того, что с возможным захватом системы российскими войсками критические технологии могут оказаться в распоряжении Москвы, и страхи по поводу дискредитации имитостойкой системы государственного опознавания, и риски, связанные с эскалацией конфликта на Украине. Наконец, считалось, что освоение ЗРС Patriot украинскими расчетами потребует значительного времени.

На самом деле все эти фобии, тиражируемые западными специалистами, сильно преувеличены.

Российские войска вряд ли захватят MIM-104 Patriot, поскольку его стартовые позиции системы будут находиться вдали от линии боевого соприкосновения. Подобная ЗРС далеко не техника переднего края. ВС РФ не захватили еще ни одной боевой машины HIMARS. Что уж тут говорить о MIM-104 Patriot.

Вооруженным силам Украины Patriot может быть поставлен и без системы государственного опознавания МК-12 НАТО (тем более ее имитостойкого режима). По большому счету, на Украине ЗРС этого типа будет решать вопросы борьбы с крылатыми и тактическими баллистическими ракетами, а там никакая система опознавания не требуется, поскольку подобные средства воздушного нападения соответствующими ответчиками не комплектуются.

Что касается возможной эскалации конфликта, то еще ни разу в истории поставки сугубо оборонительных систем, к каковым и относится MIM-104 Patriot, не приводили к возрастанию интенсивности боевых действий.

Так что по большому счету, до самого последнего времени решения о возможной передаче ВС Украины ЗРС MIM-104 Patriot находились сугубо в политической плоскости. Теперь, что называется, лед тронулся.

Где будет стоять Patriot

В настоящее время суть вопроса заключается даже не в том, что ЗРС Patriot в ближайшее время будет поставлена на Украину, а несколько в другом — сколько конкретно зенитных ракетных батарей (зрбатр) получат зенитные ракетные войска Воздушных сил Украины (ЗРВ ВС Украины).

Не менее важный вопрос – какое количество зенитных управляемых ракет будет передано вместе с Patriot, поскольку расход ЗУР в ходе отражения массированных ударов средств воздушного нападения со стороны ВКС ВС РФ превысил все возможные прогнозы и оказался запредельно высоким.



Сообщается, что переучивание украинских боевых расчетов на ЗРС Patriot будет проходить на базе вооруженных сил США в Германии. В этой связи генерал ВС США Марк Хертлинг сделал заявление, что ВСУ не смогут использовать ЗРК Patriot сразу же после получения, и для этого потребуется время. Если в течение нескольких месяцев не проводилось секретное обучение, одобрение поставок системы на Украину не означает, что комплексы моментально появятся на поле боя, полагает американский военачальник. Мнение отставного генерала, надо заметить, все-таки из разряда «Волга впадает в Каспийское море».

Переучивание специалистов ВСУ на Patriot в условиях военного времени не растянется на сколько-нибудь продолжительный срок. Тем более, на Украине есть достаточно большое количество специалистов по ЗРС С-300. А структурно эта система весьма похожа на Patriot. Так что страхи по поводу больших сроков переучивания и освоения американской системы рядом специалистов сильно преувеличены.



Порядок получения новой зенитной ракетной техники и в ЗРВ ПВО ВКС РФ, и в ЗРВ ВС Украины примерно одинаков. На первом этапе личный состав проходит переучивание в учебном центре, где для этого созданы все необходимые условия.

Затем вооружение, военная техника и ЗИП (запасные части, инструменты и принадлежности) принимаются боевыми расчетами зенитных ракетных батарей (дивизионов) по актам. На втором этапе выполняются начальные боевые стрельбы с реальными пусками зенитных управляемых ракет (вполне возможно, что этот этап будет осуществлен уже с мест постоянной дислокации под наблюдением американских инструкторов).

Затем зенитная ракетная система свертывается, приводится в походное (транспортное) положение и отправляется на станцию (аэродром, порт) погрузки. И, наконец, третий этап — воздушным, морским, железнодорожным транспортом (своим ходом) подразделения и части, получившие новую технику, следуют к месту развертывания и предстоящего выполнения боевых задач.

Возникает вполне естественный вопрос – сколько примерно зенитных ракетных батарей (зрбатр) Patriot получат ЗРВ ВС Украины от оборонно-промышленного комплекса США? Скорее всего, одну-две, вряд ли больше. Украинские зрбатр Patriot, есть все основания полагать, будут развернуты для прикрытия столицы государства – города Киева и, в первую очередь, для обороны этого центра принятия решений от ударов крылатых ракет различных видов базирования.



А если решать эту проблему по максимуму и рассматривать вопрос о прикрытии административно-политических центров Украины, начиная с областных городов, и важнейших объектов энергетики, то в этом случае счет пойдет на несколько десятков батарей. Разумеется, такое количество MIM-104 Patriot Украина вряд ли получит в обозримое время.

Что будет после передачи ВСУ ЗРС Patriot

Зенитная ракетная система Patriot (да еще в версии РАС-3) представляет собой, без всякого преувеличения, сгусток высоких технологий оборонно-промышленного комплекса Соединенных Штатов. И если в Белом доме решились на передачу Украине столь продвинутого образца зенитного ракетного вооружения, то, как представляется, вопрос о поставках Киеву основных боевых танков западного образца типа германских Leopard 2 и боевых машин пехоты типа Marder будет разрешен в ближайшее время.

В этом случае у Пентагона и Белого дома будут все основания заявить своим союзникам по Североатлантическому альянсу – «мы поставляем Украине высокотехнологичную систему стоимостью в миллиард долларов, а у вас еще есть сомнения и колебания по поводу передачи танков стоимостью в шесть миллионов долларов за единицу?».

Также следует заметить, что после передачи Украине ЗРС Patriot и тяжелой бронетехники до поставок ВСУ истребителей типа F-15 и F-16 останется всего полшага.



Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что по поводу возможных поставок ВСУ ЗРС Patriot он будет ожидать официальной информации. При этом Дмитрий Песков согласился с заявлением зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева. По его мнению, поставки ЗРС Patriot на территорию Украины могут стать целью для ВС РФ.

На возможные поставки ЗРС Patriot также отреагировали в Совете Федерации. Сенатор Владимир Джабаров заявил, что это может спровоцировать прямой конфликт России и НАТО, и отметил угрозу, исходящую от данных вооружений. По его мнению, Вашингтон ставит мир на грань Третьей мировой войны, но напугать этим Москву не получится.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).