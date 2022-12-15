Комендант полиции Польши был ранен взрывом украинского гранатомета

Штаб-квартира польской полиции в Варшаве, где взорвался подарок, привезенный из Украины

Взрыв произошел в Варшаве у кабинета главного коменданта полиции Польши. По данным польского МВД, взорвался «один из подарков, который комендант получил в ходе визита на Украину». По данным польских СМИ, силовику подарили гранатомет, выстрел из которого привел к несчастному случаю. Мужчина получил легкие ранения и был госпитализирован. Это не первый опасный инцидент с украинским оружием.

Главный комендант полиции Польши Ярослав Шимчик был госпитализирован с ранениями легкой степени тяжести после того, как возле его кабинета произошел взрыв. На сайте польского МВД сообщается, что взорвался полученный чиновником на Украине подарок.

«Взорвался один из подарков, который комендант получил во время своего рабочего визита на Украину 11-12 декабря текущего года», — говорится в сообщении. По данным местных СМИ, один из руководителей украинских силовых структур подарил Шимчику гранатомет.

«Наши информаторы сообщили, что в помещении Главной комендатуры полиции выстрелил гранатомет, вероятно, с учебным боеприпасом», — заявляет радио Zet.

В результате взрыва пострадал гражданский сотрудник управления полиции, но ему медицинская помощь не понадобилась.

«Польская сторона обратилась к украинской с просьбой дать соответствующие разъяснения. Делом занимается прокуратура и ответственные службы», — добавили в МВД Польши.

Взрыв в Чернигове

Схожий несчастный случай произошел 3 сентября в Чернигове. Четыре ребенка и один взрослый пострадали на выставке оружия из-за случайного выстрела из гранатомета. Ранены были дети в возрасте от двух до 12 лет.

По данным следователей, на выставке под открытым небом черниговцам демонстрировали различное оружие и боеприпасы. По одной версии, кто-то из организаторов привел гранатомет в боевое состояние и произвел выстрел. Взрывом и столбом пламени были ранены стоявшие рядом дети. По другой версии, оружие в состояние боеготовности привел один из детей.

По информации украинского телеканала «Общественное», взрыв произошел, когда 10-летний мальчик взял со стенда заряженный противотанковый гранатомет – РПГ — и по неосторожности произвел выстрел, нажав на спуск. Ребенка оглушило. Он, а также его мать и 12-летний брат доставлены в травмпункт. Еще один ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Черниговский горсовет сообщил, что сдетонировавший снаряд «попал в крышу одного из частных домов, новостройку, в этом микрорайоне».

В горсовете подчеркнули, что никаких официальных разрешений на проведение этого мероприятия власти не предоставляли, а также не получали уведомлений о его проведении.

4 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале о задержании двух причастных ко взрыву в Чернигове. По его словам, был задержан «тот, кто приказал отвезти боевое оружие на публичное городское мероприятие», и тот, кто разрешил ребенку взять оружие в руки». Зеленский призвал правоохранителей не допускать нахождение боевого оружия на общественных мероприятиях.

В 2019 году в Днепре полицейские задержали 52-летнюю женщину, которая продавала гранаты Ф-1 с запалами прямо в подземном переходе.

После задержания полиция провела обыск и в квартире украинки, в ходе которого нашла два рабочих гранатомета РПГ-26. Жительница Днепра уже была ранее осуждена за сбыт наркотиков, кражу и незаконное хранение оружия. Было возбуждено уголовное дело.