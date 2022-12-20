«Поставим точку». Залужный просит Зеленского ужесточить наказание за невыполнение приказа

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный призвал президента страны Владимира Зеленского подписать закон, который ужесточает наказание за невыполнение приказа украинскими военными. При этом петиция, призывающая главу государства наложить вето на инициативу, набрала количество голосов, нужное для рассмотрения прошения Зеленским.

«Сложная тема»

Валерий Залужный разместил в своем Telegram-канале видеообращение к президенту страны, в котором отметил, что «вынужден поднять достаточно сложную тему». Главнокомандующий ВСУ пояснил, что хочет высказаться о возможном ужесточении наказания для украинских военнослужащих за «самовольный уход из воинской части или места службы, дезертирство, самовольный уход с поля боя или отказ действовать оружием, неповиновение и неисполнение боевых приказов».

«Я поддерживаю соответствующие изменения в законодательстве, принятые Верховной Радой Украины, и прошу президента подписать закон. Мое мнение четко отражает позицию командиров группировок и воинских частей, требовавших системного решения этого комплекса вопросов», — подчеркнул Залужный.

По его словам, «армия держится на дисциплине». Он считает «несправедливым», что за ее несоблюдение «отказники» пока могут лишь заплатить штраф или «получить наказание с испытанием».

«Обнаженные участки фронта вынуждены закрывать собой другие военнослужащие, что приводит к увеличению потерь личного состава, территорий и мирных людей на них. Часто утраченные позиции приходится восстанавливать штурмовыми действиями очень дорогой ценой. Так не должно быть», — сказал главнокомандующий ВСУ.

Он добавил, что «в условиях войны нужны скорые действенные решения».

По мнению Залужного, после принятия нового закона нет угрозы того, что «усилится безнаказанность командиров» — они будут нести «полную юридическую ответственность за свои действия или бездействие».

«Нормально ли, что мы дискутируем на такие чувствительные темы публично? Да, мы в демократическом государстве. Но ровно до тех пор, пока это не вредит нам выигрывать войну. Потому я призываю всех поставить точку в этой дискуссии», — заключил он.

Одобрение Рады

14 декабря Верховная Рада приняла законопроект #8271, который предусматривает ужесточение наказания за невыполнение приказа, а также проверку военных на алкогольное и наркотическое опьянение во время военного положения. Документ также подписал спикер украинского парламента. Песков посоветовал главкому ВСУ Залужному отдыхать Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главнокомандующего Вооруженными силами... 19 декабря 20:29

Инициатива предполагает, что военнослужащих ВСУ будут проверять на «препараты, изменяющие сознание, на всей территории страны, даже в отпуске и дома», уточнило украинское издание «Страна».

А за невыполнение приказа парламентарии решили ужесточить наказание с 3-7 лет лишения свободы до 5-8 лет. Кроме того, за отказ от выполнения законных требований командира, за который пока полагается штраф от 100 до 145 необлагаемых налогом минимумов, будет грозить штраф от 100 до 500 необлагаемых налогом минимумов или арест с удержанием на гауптвахте до 10 дней. Также инициатива предлагает втрое увеличить штраф за самовольное оставление военной части или места службы – до тысячи необлагаемых налогом минимумов.

Депутат Верховной Рады, секретарь комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Соломия Бобровская тогда возмутилась на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что законопроект так быстро одобрили, так как, по ее мнению, некоторые нормы, прописанные в документе, «чрезмерные и вредные».

«Закон наскоро протянули через правоохранительный комитет, наш комитет по нему еще не заседал, замечания наши никто не выслушал, и с нарушением регламента проголосовали в целом – и сразу направили на срочную подпись президенту», — пояснила парламентарий.

Петиция против законопроекта

На сайте офиса президента Украины также появилась петиция, авторы которой призвали Зеленского наложить вето на законопроект. Главком ВСУ Залужный: украинские военные находятся «на грани» Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный заявил, что удары со стороны... 15 декабря 19:07

«Если законопроект #8271 станет законом, командование получит беспрецедентные рычаги шантажа и наказания военных тюрьмой практически за любую критику их решений, даже если решения некомпетентны и опираются на неудачный боевой менеджмент (а такое случается нередко)», — говорится в тексте петиции.

Авторы петиции уточнили, что инициатива предлагает ввести за неповиновение приказу от 3 до 10 лет тюрьмы, за неисполнение приказа – от 3 до 7 лет, угрозу или насилие в отношении начальника – от 5 до 10 лет, самовольное оставление части или места службы – от 5 до 10 лет, дезертирство – от 5 до 12 лет тюрьмы, самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием – от 5 до 10 лет тюрьмы.

«При этом обратите внимание: уходит возможность условного срока и досрочного увольнения. То есть, у военных нет возможности быть уволенными по смягчающим обстоятельствам», — отмечается в петиции.

Авторы документа считают, что законопроект «выгоден России», так как «деморализует истощенных годовой войной» военнослужащих ВСУ.

Петиция уже собрала около 33 тысяч подписей – больше количества голосов, необходимых для того, чтобы ее рассмотрел Владимир Зеленский.