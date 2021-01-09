Минобороны рассказало о перевооружении ВКС России в 2021 году

В 2021 году Воздушно-космические силы России (ВКС) перевооружат первый полк на зенитно-ракетные комплексы С-350 «Витязь», а также получат два новых полковых комплекта систем ПВО С-400 и комплексов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в ВКС в следующем году планируется поступить на вооружение два полковых комплекта зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» и 18 зенитных ракетных пушечных комплексов ЗРПК «Панцирь-С». Кроме того, как рассказали в министерстве, первый зенитный ракетный полк планируется перевооружить на новейший зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь».

В Минобороны также напомнили, что четыре полковых комплекта С-400 и 24 «Панциря-С» поступило на вооружение в ВКС в прошлом году.

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