ЕС призвал Иран вернуться к выполнению обязательств ядерной сделки

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал иранские власти вернуться к выполнению обязательств в рамках ядерной сделки. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, усилия по выполнению сделки подрывают действия Ирана по запуску обогащения урана на уровне 20%.

Кроме того, Боррель добавил, что Европа поддерживает усилия по возвращению США к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

Тегеран никогда не подтверждал, что ведет разработку ядерного оружия. В 2015 году Россия, США, Франция, Великобритания, Китай и Германия подписали соглашение с властями Ирана о заморозке ядерной программы в обмен на снятие санкций. Документ получил название Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). В мае 2018 года президент США Дональд Трамп в одностороннем порядке объявил о выходе США из сделки.

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