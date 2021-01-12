Посол: РФ готова к обсуждению деталей продления ДСНВ с новыми властями США

Россия надеется, что новая американская администрация проявит политическую волю в вопросе продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Его заявление размещено на странице российского посольства в США в Facebook.

По словам дипломата, российская сторона открыта к субстантивному обсуждению технических деталей продления ДСНВ. Антонов подчеркнул, что еще есть шансы на достижение договоренности до истечения срока действия соглашения 5 февраля текущего года.

«Хотелось бы надеяться, что новая команда Белого дома продемонстрирует аналогичное стремление и проявит политическую волю», — отметил Антонов.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет.

В настоящее время Москва и Вашингтон ведут переговоры о дальнейшей системе контроля над вооружениями.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Понимает необходимость»: Небензя об отношении Байдена к СНВ-3

— США снова предложили отвергнутые Россией условия по ДСНВ

— В Минобороны допустили смену позиции США по ДСНВ