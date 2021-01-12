Козак: режим прекращения огня в Донбассе «худо-бедно» соблюдается

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что режим прекращения огня в Донбассе соблюдается, передает РИА «Новости».
По его словам, этот режим «худо-бедно» соблюдается с лета 2020 года.
При этом силовые акции со стороны Украины стали бы «самоубийством», указал Козак, комментируя итоги переговоров советников лидеров «нормандской четверки» по урегулированию ситуации в Донбассе.
Переговоры представителей лидеров «нормандской четверки» прошли в Берлине во вторник, 12 января.
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