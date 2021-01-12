Козак: режим прекращения огня в Донбассе «худо-бедно» соблюдается

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что режим прекращения огня в Донбассе соблюдается, передает РИА «Новости».

По его словам, этот режим «худо-бедно» соблюдается с лета 2020 года.

При этом силовые акции со стороны Украины стали бы «самоубийством», указал Козак, комментируя итоги переговоров советников лидеров «нормандской четверки» по урегулированию ситуации в Донбассе.

Переговоры представителей лидеров «нормандской четверки» прошли в Берлине во вторник, 12 января.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Киев пообещал снять санкции с России после ухода из Донбасса

— Козак рассказал об итогах переговоров «нормандской четверки»

— Песков указал на пассивность Киева в урегулировании ситуации в Донбассе