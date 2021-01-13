СК Армении возбудил дело после ранения военного в Карабахе

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело по факту ранения армянского военнослужащего в Нагорном Карабахе, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным следствия, солдат-срочник получил огнестрельное ранение в области брюшной полости вследствие выстрела с боевых позиций Азербайджана.

Ранее Армия обороны Карабаха заявила, что армянский военный был ранен при нарушении перемирия Азербайджаном. Министерство обороны Азербайджана опровергло данное заявление и подчеркнуло, что Баку придерживается трехстороннего заявления о прекращении огня в регионе.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

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