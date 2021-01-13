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Военные новости

Более 25,2 тысячи российских военных переболели коронавирусом

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За минувшие сутки 156 российских военнослужащих вылечились от коронавируса после прохождения лечения. Об этом сообщается на сайте Минобороны России.

В общей сложности число выздоровевших в Вооруженных силах РФ достигло 25 260 человек.

Среди гражданского персонала вылечились 3 566 человек.

По данным оборонного ведомства, на 13 января в органах военного управления, объединениях, соединениях, воинских частях выявлены 3 950 военнослужащих с COVID-19. Среди курсантов и слушателей вузов заразились 112 человек.

Общая численность военных и гражданских, лечащихся в 19 многофункциональных медицинских центрах Минобороны, составляет 1 019.

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