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Военные новости

Эксперт прокомментировал высадку спецназа НАТО на российский корабль

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Высадку спецназа НАТО на российский корабль «Адлер» в Средиземном море можно оценить по-разному, исходя из того, как именно это произошло. Об этом заявил глава Центра политического анализа Павел Данилин в беседе с РЕН ТВ.

«Если это происходило в территориальных водах Греции, если при этом соблюдались правила морского закона, то они имели право это сделать», — отметил эксперт.

В случае, если эти условия не были соблюдены, то высадку спецназа можно считать «беспределом», добавил он.

Ранее сообщалось, что спецназ НАТО (военные Греции) высадились на корабль России и устроили проверку на предмет наличия на борту военного груза.

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