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Военные новости

Более 100 тысяч российских военных привились от коронавируса

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Более 100 тыс. военнослужащих в Вооруженных силах России привились от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Минобороны РФ.

Отмечается, что такое количество военных привились на добровольной основе.

В пятницу, 15 января, стало известно, что в Нагорный Карабах были доставлены 2 тысячи доз российской вакцины. Первый компонент вакцины будет введен всему личному составу до 31 января

Ранее сообщалось, что с начала пандемии более 25,2 тысячи российских военных переболели коронавирусом.

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