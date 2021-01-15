Турция проведет переговоры с РФ по поставке второго полка С-400

Президент Турции Ркеджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара намерена провести с Москвой переговоры о поставках зенитных ракетных систем C-400. Об этом политик заявил в ходе выступления, трансляция которого велась в его Twitter.

Он уточнил, что обсуждение вопроса отправки второго полка ЗРК планируется провести в конце января 2021 года.

По его словам, Турция не намерена «брать разрешений» на осуществление поставки у каких-либо государств, в том числе США.

«Наши шаги по национальной обороне никакая страна не будет определять, они полностью зависят от наших собственных решений. По первому полку С-400 вопрос решен, сейчас продолжается работа по вопросу второй партии», — подчеркнул Эрдоган.

Решение Анкары о покупке ЗРС С-400 в сентябре 2017 года вызвало серьезный раскол между Турцией и ее партнерами по Североатлантическому альянсу. Представители НАТО быстро забили тревогу о том, что Турция поставит под угрозу безопасность НАТО, если подключит С-400 к союзным системам, поскольку российская система будет использовать сеть с конфиденциальными данными альянса.

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