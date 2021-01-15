Россия не ожидает возвращения США в Договор об открытом небе при Байдене

В Министерстве иностранных дел России заявили, что не ожидают возвращения США в Договор об открытом небе при президентстве Джо Байдена. Об этом сообщает ТАСС.

Директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями ведомства Владимир Ермаков отметил, что демократу «практически невозможно» вернуть страну в соглашение, поскольку данное решение не будет поддержано Конгрессом и Сенатом.

«Вернуться Байдену - это заново вступать в этот договор. Вы видите, какая политика сейчас у США - диаметрально противоположная любым договоренностям в области контроля над вооружениями», — добавил Ермаков.

15 января Россия объявила о выходе из Договора об открытом небе. Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 22 ноября США завершили процедуру по выходу из Договора по открытому небу. Россия заявила, что будет добиваться того, чтобы оставшиеся участники продолжили выполнять договоренности.

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