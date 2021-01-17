Захарова: выход России из ДОН не является демонстрацией для США

Выход России из Договора по открытому небу не является демонстрацией для администрации избранного президента США Джо Байдена, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Ее слова приводит ТАСС.

Захарова рассказала, что главный редактор одного из либеральных средств массовой информации назвал выход России из ДОН «некой демонстрацией для будущей администрации» США.

«Это не то, что несерьезный анализ, он просто неправильный», – подчеркнула представитель МИДа.

15 января Россия объявила о выходе из Договора об открытом небе. Договор был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 22 ноября США завершили процедуру по выходу из Договора.

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