ВМС США испытают «главного врага» ЧФ России в реальном бою

Военно-морские силы США должны провести испытания противокорабельной ракеты AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile (LRASM) версии 1.1 в реальных боевых условиях, согласно отчету Управления по тестированию и оценке Пентагона за прошедший год. Об этом информирует Defense News со ссылкой на соответствующий документ.

Отмечается, что у старой версии LRASM зафиксировали множественные аппаратные и программные сбои, в связи с этим ВМС США в ближайшем будущем рекомендуется протестировать LRASM 1.1, «подвергнув систему нагрузке с использованием полного набора ожидаемых условий эксплуатации».

Ранее издание Drive сообщало, что стратегические бомбардировщики B-1B Lancer («Лансер») Военно-воздушных сил США в ходе полета над Черным морем произвели учения по запуску противокорабельных ракет AGM-158C Long Range Anti-Ship Missile для уничтожения целей потенциального противника.

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