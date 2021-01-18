В ВМС США намерены взять Мировой океан под глобальный контроль

Начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей представил «Навигационный план» на ближайшее десятилетие. Об этом сообщает РИА «Новости».

В документе говорится, что главной задачей является установление главенства американского флота в Мировом океане, поскольку США должны быть готовы к серьезному противостоянию на море.

В области глобального контроля, согласно плану, необходимо обеспечить спокойную и благополучную жизнь американских граждан в стране.



Гилдей также назвал Россию и КНР «нарушителями спокойствия» США и отметил, что страны якобы ограничивают международные ресурсы.

Адмирал заключил, что Вашингтону необходимо развивать искусственный интеллект, ввести в строй больше атомных подлодок и сильных надводных кораблей, а также разместить энергетическое вооружение.

Кроме того, личный состав ВМС США ждет обучение, которое позволит повысить эффективность их службы.

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