Индия закупит у России истребители МиГ-29 и Су-30МКИ

Власти Индии объявили, что намерены закупить у России 21 истребитель МиГ-29 и 12 истребителей Су-30МКИ, написала газета The Times of India.

Отмечается, что власти Индии скоро направят запрос в российскую компанию «Рособоронэкспорт». Таким образом, у Дели будут 80 самолетов МиГ-29 и 284 Су-30МКИ.

В июле прошлого года в Минобороны Индии объявили, что купят 21 российский истребитель МиГ-29, оборудованный современной авионикой и электроникой.

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