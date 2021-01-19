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Итоговое решение РФ о ДОН будет приниматься после диалога с администрацией Байдена

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Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что итоговое решение по выходу из Договора об открытом небе будет приниматься российской стороной по результату диалога с администрацией избранного президента США Джо Байдена. Об этом сообщает ТАСС.

Он уточнил, что новая администрация США должна вступить в свои полномочия. Депутат отметил, что переходный период может длиться один — три месяца.

«Сейчас идет экспертная оценка, надо подождать некоторое время», — добавил Шаманов.

Договор был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (всего ДОН в разное время подписали 33 страны).

22 ноября 2020 года США завершили процедуру по выходу из Договора, а 15 января 2021 года Россия объявила о выходе из ДОН.

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