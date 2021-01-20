Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Военные новости

close

Два Ту-160 осуществили полет над Баренцевым и Белым морями

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Два стратегических ракетоносца Ту-160 осуществили полет над нейтральными водами Баренцева и Белого морей, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве рассказали, что два российских бомбардировщика выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, а также Баренцева и Белого морей.

Как отмечается, продолжительность полета составила свыше 14 часов.

В министерстве подчеркнули, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России (ВКС) «выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Новая сборка Ту-160М совершит первый полет в 2021 году

Предупреждения не было: Японию обеспокоил полет бомбардировщиков РФ и КНР

Перепрофилируют в разведчики: что будет с самолетами «открытого неба»

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.