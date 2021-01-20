Два Ту-160 осуществили полет над Баренцевым и Белым морями

Два стратегических ракетоносца Ту-160 осуществили полет над нейтральными водами Баренцева и Белого морей, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве рассказали, что два российских бомбардировщика выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, а также Баренцева и Белого морей.

Как отмечается, продолжительность полета составила свыше 14 часов.

В министерстве подчеркнули, что все полеты самолетов Воздушно-космических сил России (ВКС) «выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства».