Путин назначил Бабича замглавы федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству

Президент России Владимир Путин назначил первого замминистра экономического развития Михаила Бабича заместителем директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству. Соответствующий указ опубликован на порте правовой информации.

Кроме того, глава государства присвоил Бабичу звание генерал-майора.

«Присвоить Бабичу Михаилу Викторовичу воинское звание генерал майора», — говорится в документе.

Бабич занимал должность первого замминистра экономического развития с 30 сентября 2019 года. До работы в этом министерстве чиновник был послом России в Минске.