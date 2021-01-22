Кандидату Байдена разрешили занимать пост главы Пентагона

Палата представителей конгресса США разрешила Ллойду Остину занимать пост главы Пентагона при президенте Джо Байдене, сообщает Reuters.

Члены нижней палаты конгресса проголосовали за отмену положения закона о гражданском контроле над вооруженными силами США, согласно которому кандидат на пост министра обороны должен находится на гражданской службе семь лет. Остин покинул американские Вооруженные силы в 2016 году.

После разрешения палаты представителей кандидатуру должен утвердить сенат.

Ранее президент США Джо Байден назначил временным исполняющим обязанности министра обороны Дэвида Норквиста. Он будет занимать этот пост до утверждения Остина.