Источник: позиция России по продлению ДСНВ не изменилась

Позиция Российской Федерации по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на пять лет остается в силе после заявлений о намерении администрации президента США Джозефа Байдена дать согласие на такое продление. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к переговорам по продлению договора.

«Наша позиция изложена 20 января», — подчеркнул он.

20 января Москва предложила новой администрации главы Белого дома Джо Байдена продлить Договор СНВ без предварительных условий.

В дальнейшем представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США готовы предложить РФ продление ДСНВ на пять лет.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет.