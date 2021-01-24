Россия начала разработку истребителя нового поколения МиГ-41

В России начали разработку истребителя-перехватчика нового поколения МиГ-41, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на госкорпорацию «Ростех».

В настоящее время проект находится на стадии опытно-конструкторских работ, рассказали в госкорпорации.

Ранее издание National Interest выпустило колонку о новом российском истребителе — проекте МиГ-41. В материале истребитель описывается как «совершенная техника», способная изменить правила игры.

МиГ-41, как утверждал генеральный директор корпорации «Микоян» Илья Тарасенко, будет способен выполнять боевые задачи в суровых условиях Арктики, а также в ближнем космосе.