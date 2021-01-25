Российские моряки на учениях отработали уничтожение корабля условного противника

Сторожевой корабль Черноморского флота «Пытливый» в ходе учений отработал ликвидацию корабля условного противника, намеревавшегося приблизиться к границам России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ЧФ РФ.

Ранее сообщалось, что эсминец Военно-морских сил (ВМС) США с управляемым ракетным оружием Donald Cook зашел в акваторию Черного моря.

Отмечается, что экипаж российского корабля в ходе учений в понедельник, 25 января, нашел и классифицировал условную цель в море как судно условного противника, направляющееся к Краснодарскому краю.

По данным пресс-службы, расчеты ракетно-артиллерийской боевой части для уничтожения предполагаемого противника произвели артиллерийские стрельбы по морской цели.