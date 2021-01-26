Россия и США договорились о продлении ДСНВ

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден в ходе телефонного разговора выразили удовлетворенность обменом дипломатическими нотами о достижении договоренности по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, СНВ-3).

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Все необходимые процедуры, обеспечивающие функционирование Договора, будут завершены в ближайшие дни, указано в сообщении.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и президент США Джо Байден провели первые с момента инаугурации американского лидера переговоры. Они обсудили борьбу с пандемией коронавируса, выход США из Договора по открытому небу, сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, внутриукраинское урегулирование, а также проведение саммита постоянных членов Совбеза ООН.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет.