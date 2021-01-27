Британия поддержала решение США и России по ДСНВ

Британия прокомментировала решение России и США о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщает ТАСС.

Так, министерство иностранных дел страны отметило, что Британия приветствует такое намерение стран.

В ведомстве добавили, что документ представляет «важный вклад в стратегическую стабильность», а также «укрепление доверия».

«Мы будем поддерживать договор и продление его надежного механизма проверки», — подчеркнули в МИД Британии.

Ранее президент России Владимир Путин внес соглашение о продлении ДСНВ на ратификацию в Госдуму. Соглашение предусматривает продление Договора на пять лет, до 5 февраля 2026 года. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил документ в профильный комитет. Позднее Австрия также положительно встретила такое решение.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет.