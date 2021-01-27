Песков рассказал, изменится ли ДСНВ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) останется без нововведений.

Журналисты спросили Пескова, будет ли это тот же самый формат, который был подписан еще бывшими президентами РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой, или там будут нововведения?

«Это тот же самый договор», — сказал он.

Также он отметил, что договор не предусматривает дальнейшего продления. «В самом договоре предусмотрено однократное продление на срок до пяти лет», — объяснил пресс-секретарь.

15 января Россия объявила о выходе из Договора об открытом небе. Договор был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 22 ноября США завершили процедуру по выходу из Договора.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет.

Комитет Государственной думы по обороне уже одобрил проект закона о ратификации Соглашения о продлении ДСНВ.