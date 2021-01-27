Медведев счел продление ДСНВ важным достижением РФ и США

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) является важным достижением отношений между Россией и США. Об этом он написал в своем Facebook.

По его словам, продление договора «дает повод с осторожным оптимизмом полагать», что данный документ может стать основой для новых соглашений в сфере стратегической безопасности.

«Сейчас это одно из немногих направлений российско-американских отношений, в которых есть реальная перспектива для конструктивного сотрудничества», — написал Медведев.

Накануне президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден во время телефонного разговора договорились о продлении ДСНВ.

15 января Россия объявила о выходе из Договора об открытом небе. Договор был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 22 ноября США завершили процедуру по выходу из Договора.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет.