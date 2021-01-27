Киев продаст военный крейсер «Украина»

Украинское правительство утилизирует или продаст недостроенный тяжелый ракетный крейсер «Украина». Такое заявление в интервью изданию «День» сделал вице-премьер страны Олег Уруский.

Он отметил, что этот корабль является «знаменем», которое переходит от одного кабмина к другому. «Украину» невозможно ввести в состав ВМС страны, указал Уруский.

Как рассказал чиновник, в настоящее время судно находится на Николаевской военной верфи и занимает место в доках, «мешая заводу». По его словам, с крейсера снимут вооружение, а после этого его попытаются продать. Если покупатель будет не найден, то корабль утилизируют, уточнил Уруский.

Строительство крейсера «Украина» проекта 1164 «Атлант» под названием «Адмирал флота Советского Союза Лобов» стартовало в 1984 году. В 1990 году корабль спустили на воду. Завершить строительство должны были к 1994 году, но в октябре 1993-го он стал собственностью Украины и был переименован. Достройку судна приостановили в 1996 году из-за отсутствия у Киева средств. Крейсер так и не был достроен.

В 2017 году Минобороны Украины заявило, что ВМС страны в этом корабле не нуждаются.