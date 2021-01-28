Небензя направил генсеку ООН письмо о героизации нацизма на Украине

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский рассказал, что накануне Дня памяти жертв Холокоста постпред Василий Небензя направил генсеку организации Антониу Гутерришу данные о героизации нацизма на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Так, к отправленному письму были приложены данные о публикациях председателя украинского Еврейского комитета Эдуарда Долинского в Twitter за 2020 год, где он зафиксировал эти случаи.

Полянский отмечает, что из первых публикаций в соцсети «становится понятно, до каких масштабов дошла эта кампания на «незалежной». По его словам, также на англоязычной версии сайта украинского МИД размещено заявление, где холокост «приписывается... СССР!». При этом упоминания фашистской Германии там отсутствуют.

«Этот вопрос требует постоянного международного внимания и широкого осуждения, хотя бы потому, что после майдана 2014 года власти фактически побуждают украинцев, в том числе младшее поколение, чествовать этих преступников как национальных героев», — подчеркивает Небензя в своем письме.

День памяти жертв Холокоста отмечается 27 января.

Ранее ФСБ рассекретила материалы приговора, который был вынесен военным трибуналом Киевского военного округа к нацистам в 1946 году. Сторонники Адольфа Гитлера обвинялись в геноциде в отношении мирного населения на Украине в годы Великой Отечественной войны.