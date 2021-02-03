СНВ-3 официально продлен на 5 лет

Соглашение между Россией и США о продлении договора о СНВ вступило в силу, говорится в заявлении МИД РФ.

Российское внешнеполитическое ведомство и посольство США 3 февраля обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

«Соответственно, данное соглашение в этот же день вступило в силу», — сказано в публикации.

Отмечается, что договор будет действовать до 5 февраля 2026 года «в том виде, как он был подписан, без каких-либо изменений».

Ранее президент России Владимир Путин подписал документ о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях сроком на пять лет.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений.