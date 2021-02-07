Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Военные новости

close

В США признали, что отстают от РФ в модернизации ядерного оружия

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Бывший замначальника штаба Сухопутных войск США генерал Джек Кин заявил, что ядерный арсенал страны отстает от российского, передает Fox News.

По его словам, в этой сфере у Соединенных Штатов Америки существуют «серьезные слабости». Генерал отметил, что его необходимо модернизировать.

Кин рассказал, что размеры ядерных арсеналов США и России совпадают согласно договору СНВ-3, но при этом в модернизации данного типа вооружений американская сторона отстает. Он указал, что в США ядерное оружие находится в плачевном состоянии, в то время как Москва заканчивает многолетнюю программу его модернизации.

Генерал добавил, что США еще отстает от России и Китая в средствах, которые предназначены для неядерного конфликта. По его мнению, американским властям следует модернизировать и обычные вооружения, а также увеличить количество наступательных ракет наземного базирования и противокорабельных ракет. В противном случае, чтобы не потерпеть поражение в войне, проигрывающая сторона может повысить уровень обычного конфликта до ядерного.

Бывший заместитель начальника штаба сухопутных войск США рекомендовал Пентагону перезагрузить свои боевые возможности, чтобы приспособиться к новым обстоятельствам.

Ранее адмирал ВМС США Чарльз Ричард призвал Вашингтон готовиться к ядерной войне с Россией и Китаем.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.