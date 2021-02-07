В США признали, что отстают от РФ в модернизации ядерного оружия

Бывший замначальника штаба Сухопутных войск США генерал Джек Кин заявил, что ядерный арсенал страны отстает от российского, передает Fox News.

По его словам, в этой сфере у Соединенных Штатов Америки существуют «серьезные слабости». Генерал отметил, что его необходимо модернизировать.

Кин рассказал, что размеры ядерных арсеналов США и России совпадают согласно договору СНВ-3, но при этом в модернизации данного типа вооружений американская сторона отстает. Он указал, что в США ядерное оружие находится в плачевном состоянии, в то время как Москва заканчивает многолетнюю программу его модернизации.

Генерал добавил, что США еще отстает от России и Китая в средствах, которые предназначены для неядерного конфликта. По его мнению, американским властям следует модернизировать и обычные вооружения, а также увеличить количество наступательных ракет наземного базирования и противокорабельных ракет. В противном случае, чтобы не потерпеть поражение в войне, проигрывающая сторона может повысить уровень обычного конфликта до ядерного.

Бывший заместитель начальника штаба сухопутных войск США рекомендовал Пентагону перезагрузить свои боевые возможности, чтобы приспособиться к новым обстоятельствам.

Ранее адмирал ВМС США Чарльз Ричард призвал Вашингтон готовиться к ядерной войне с Россией и Китаем.