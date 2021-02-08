В России предложили гарантированную защиту от агрессии НАТО

Военные ученые из России рассказали о новом варианте применения Воздушно-космических сил для защиты от агрессии со стороны НАТО. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Минобороны «Воздушно-космические силы. Теория и практика».

В публикации отмечается, что новый план действий даст «гарантированную защиту от возможной многосферной операции» альянса.

При этом под «многосферной операцией» подразумевается применение оружия в море, воздухе, космосе, на земле и в киберпространстве, началом которого будет интегрированный массированный воздушный удар по стратегическим объектам.

Ученые в свою очередь предложили нанесение встречного или упреждающего удара силами ВКС, из-за которого противник понесет «неприемлемый ущерб уже на начальном этапе его агрессии». При этом они подчеркнули, что для этого необходима координация в работе между специалистами радиоэлектронной борьбы, авиацией и ракетчиками.

Ранее СМИ указало на возможное «поле боя» в войне России и США.