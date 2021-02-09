Россия впервые за 30 лет отказалась участвовать в военном семинаре ОБСЕ

Минобороны России впервые за 30 лет отказалось участвовать в семинаре ОБСЕ по военным доктринам. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу делегации РФ Константина Гаврилова.

По его словам, Россия получила от США приглашение поучаствовать в семинаре.

«Мы им ответили, что в связи с той обстановкой, которая имеется в данный момент на границах России с проведением учений, полетами разведывательных самолетов Минобороны России считает нецелесообразным», — заявил Гаврилов.

Он также отметил, что на данный момент расширение НАТО пытаются трактовать как сдерживание России.

Ранее НАТО призвало увеличить оборонные расходы из-за «агрессии России».