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Военные новости

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Украина предложила НАТО использовать воздушное пространство над Крымом

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Киев предложил НАТО использовать воздушное пространство «в Симферопольском районе полетной информации (РПИ)» для операций Североатлантического альянса. С таким предложением выступил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на встрече с заместителем генерального секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером в среду, 10 февраля.

«Мы предлагаем использовать эту часть воздушного пространства для воздушных операций НАТО по транспортировке войск, оборудования, грузов и тому подобное», — передает его слова пресс-служба министерства инфраструктуры.

Глава ведомства также выразил надежду, что альянс окажет поддержку Украине «в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией».

Ранее США заявили, что НАТО не станет помогать Украине в войне с Россией.

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