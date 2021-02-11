Посольство России призывает США прекратить «безрассудное бряцание оружием»

Посольство России в США призывает американскую сторону прекратить «безрассудное бряцание оружием» в связи в действиями кораблей Военно-морских сил (ВМС) США в Черном море.

«Мы призываем американских военных прекратить безрассудное бряцание оружием и заниматься своими делами в территориальных водах США. Для мира и безопасности в Черном море не нужно чужое вмешательство», – указано на странице дипмиссии в Twitter.

10 февраля два эсминца военно-морских сил США Porter и Donald Cook вышли из Черного моря после окончания совместных операций с союзниками и партнерами по НАТО.

23 января эсминец США Donald Cook вошел в Черное море, за ним в акваторию зашел ракетный эсминец Porter. Корабли приняли участие в учениях совместно с ВМС Украины. На фоне захода американских военных кораблей экипаж фрегата Черноморского флота РФ «Адмирал Макаров» провел комплекс корабельных учений в акватории Черного моря.