The Diplomat назвал подлодки РФ проблемой для НАТО

Международный журнал The Diplomat назвал российские подлодки реальной угрозой для НАТО.

По словам автора, в начале 2000-х Россия нарастила мощности военного флота из-за улучшения экономической ситуации в стране.

Например, ранее на постройку и ввод в эксплуатацию головного крейсера »Юрий Долгорукий» требовалось 16 лет. В настоящий момент представитель этого класса «Князь Владимир» передается флоту за шесть лет. Автор подчеркивает, что подлодки оснащены баллистическими ракетами «Булава».

Кроме того за последние семь лет в эксплуатацию были введены восемь дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 «Варшавянка».

Ранее в России ответили на разрешение Украины для НАТО летать над Крымом.