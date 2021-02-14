В ЛНР прокомментировали гибель трех украинских военных в Донбассе

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий прокомментировал данные о гибели трех военных ВСУ в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что силовики подорвались на минах, которые ранее установили их же сослуживцы.

По его словам, разведка ЛНР зафиксировала передвижение личного состава боевиков 81-й аэромобильной бригады, принадлежащей ВС Украины, в зону поста наблюдения возле населенного пункта Новолуганское, который является зоной ответственности 59-й бригады.

Представитель Народной милиции уточнил, что военные были направлены с целью «усиления ввиду нехватки личного состава на переднем крае обороны». Он добавил, что прибывшие на место силовики не имели точные карты минных полей.

«Во время передвижения трое так называемых десантников забрели на минно-взрывные заграждения и подорвались на мине, ранее установленной инженерно-саперным взводом 59-й бригады», — подчеркнул Осадчий.

Ранее стало известно о гибели трех военных ВСУ в Донбассе. После этого президент Украины Владимир Зеленский поручил срочно расследовать обстоятельства ЧП в Донбассе.