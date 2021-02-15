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Военные новости

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НАТО хочет расширить финансирование военной деятельности у российских границ

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Министры обороны альянса НАТО обсудят на предстоящей видеоконференции расширение финансирования военной активности у российских границ. Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг, цитирует его ТАСС.

Видеоконференция запланирована на 17-18 февраля. Столтенберг заявил, что планирует предложить расширение финансирования основной деятельности по сдерживанию и обороне.

«Это позволит поддержать развертывание наших сил и боевых групп на восточном фланге альянса», — добавил он.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров назвал опасной военную деятельность Норвегии и НАТО у границ РФ.

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