Постпред РФ: Вашингтон настроен на восстановление работы ядерной сделки

Отмена в СБ ООН заявления по санкциям против Ирана говорит о том, что Соединенные Штаты надеются на восстановление нормального функционирования ядерной сделки. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Австрии Михаил Ульянов, передает РИА «Новости».

«Хороший знак, подтверждающий, что США настроены на восстановление нормального функционирования СВПД», — сказал постпред.

Ранее стало известно, что новые власти США отозвали из Совета безопасности ООН заявление администрации Трампа о восстановлении санкций против Ирана из-за «ядерной сделки».

После этого представитель американского Госдепартамента сообщил, что Вашингтон надеется на совместную работу с Москвой и Пекином по иранской ядерной программе, несмотря на существующие разногласия по другим вопросам.