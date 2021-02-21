Власти Нигерии назвали число жертв крушения военного самолета

В ВВС Нигерии раскрыли детали крушения военного самолета King Air 350 возле столичного аэропорта Абуджи. Об этом сообщается в Twitter ВВС.

Там уточнили, что самолет следовал по маршруту Абуджа — Минна. Однако после сообщения об отказе двигателя в ходе полета попытался вернуться в столичный аэропорт.

В публикации отмечается, что на борту воздушного судна находились семь человек, все они погибли.

При этом начальник генштаба ВВС страны отдал распоряжение о начале расследования произошедшей трагедии.

Ранее о крушении рассказал министр авиации Нигерии.