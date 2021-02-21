Американский журналист рассказал, как Россия «разорвет НАТО пополам» в случае войны

Колумнист американского издания The National Interest Джон Россомандо опубликовал статью, в которой говорится, что ждет НАТО в случае войны с Россией в Европе.

В материале он вспомнил об учениях «Зима-20», прошедшие в Польше, в ходе которых возможный противник с востока разгромил армию страны в течение пяти дней.

Учения проходили с учетом вооружения в виде самолетов пятого поколения F-35, систем ПРО Patriot и реактивных систем залпового огня HIMARS, которые пока не были получены армией.

«Учения показали, что восточный фланг Североатлантического альянса уязвим для «российского вторжения», — написал Россомандо.

Кроме того, он напомнил о модернизации российских войск Западного военного округа, где «сосредоточены самые компетентные военные подразделения». Журналист добавил, что если США не усилит свое присутствие в Польше и Прибалтике, Россия, в случае конфликта, нанесет разгром этим соединениям НАТО.

В статье указано, что Россия и Белоруссия смогут «разорвать силы альянса пополам», захватив территорию НАТО вдоль границ, и разъединят соединяющие Польшу и Литву логистические узлы.

Ранее издание рассказало об «ахиллесовой пяте» американских истребителей.