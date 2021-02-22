Минобороны Армении заинтересовано в расширении российской военной базы в Гюмри

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян заявил, что государство заинтересовано в расширении и наращивании потенциала 102-й российской военной базы в Гюмри. Об этом он сказал в интервью РИА «Новости».

По его словам, вопрос об усилении российской военной базы всегда стоял на повестке дня в Армении. Расширение возможностей базы влечет за собой наращивание потенциала совместной группировки.

«Армянская сторона всегда была в этом заинтересована уже по той простой причине, что база в полном составе входит в Объединенную группировку войск (сил) вооруженных сил Армении и России», — сказал Арутюнян.

Министр подчеркнул, что российская сторона учла существующие военно-политические реалии в регионе и сделала правильные шаги для усиления и перевооружения базы.

«И я уверен, что данный процесс будет носить долгосрочный характер», — добавил Арутюнян.

Ранее Арутюнян заявил о ненадобности размещения еще одной российской военной базы в стране.