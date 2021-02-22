Глава МИД Украины рассказал о сценариях по Донбассу

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба охарактеризовал сценарий Киева по Донбассу выражением «плохой мир лучше хорошей войны». Об этом он сообщил в эфире телеканала «Прямой».

«Сейчас наш сценарий можно условно назвать «Плохой мир лучше, чем хорошая война», и именно по нему движемся», — сказал Кулеба.

Речь идет о засекреченных пяти сценариях по Донбассу, принятых в ходе заседания Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) Украины 19 февраля.

По словам Кулебы, было принято решение о необходимости проанализировать имеющиеся эти сценарии и их соответствие нынешней ситуации в регионе.