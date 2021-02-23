В ДНР потребовали от ВСУ остановить «огневые провокации»

В управлении народной милиции самопровозглашенной ДНР обратились к украинским военным с требованием о немедленном прекращении «проведения огневых провокаций» в отношении Республики. Об этом сообщает РИА «Новости».

Там отметили, что обстрелы со стороны ВСУ провоцируют нарушение установленного перемирия.

Кроме того, в ведомстве призвали силовиков перестать выполнять «преступные приказы командования».

При этом представитель ведомства добавил, что в ДНР оставляют за собой право адекватного ответа, если эскалация насилия со стороны украинских военных не будет остановлена.