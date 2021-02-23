Блинкен обеспокоен из-за возможной покупки Египтом истребителей Су-35

Госсекретарь США Энтони Блинкен, разговаривая по телефону с египетским министром иностранных дел Самехом Шукри, выразил обеспокоенность из-за возможной покупки Каиром российских истребителей Су-35. Об этом пишет ТАСС.

«Госсекретарь выразил обеспокоенность по поводу прав человека, которые, как он подчеркнул, будут иметь ключевое значение в двусторонних отношениях между США и Египтом, и потенциальной закупки Египтом истребителей Су-35 у России», — говорится в заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

Также политики подчеркнули важность партнерства США и Египта, в том числе в сфере безопасности и борьбы с терроризмом.

Кроме того, Блинкен и Шукри обсудили ситуацию в Ливии, палестино-израильский конфликт и борьбу с терроризмом на Синайском полуострове.

Ранее США сообщили о «перехвате» российских Ту-95 и Су-35 у Аляски.