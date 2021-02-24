Украина планирует восстановить контроль над границей с Россией в Донбассе

Правительство Украины внесло изменения в стратегию управления госграницей до 2025 года, предусматривающие подготовку к охране участка украинско-российской границы в Донбассе после возвращения контроля над ним. Трансляция заседания прошла на канале правительства в YouTube.

«Обеспечение готовности к охране украинско-российского участка государственной границы в рамках отдельных районов Донецкой и Луганской областей после возобновления контроля над ними, а именно планирование мер по возобновлению охраны украинско-российского участка государственной границы в рамках отдельных районов Донецкой и Луганской областей», — говорится в сообщении.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба охарактеризовал сценарий Киева по Донбассу выражением «плохой мир лучше хорошей войны». Речь идет о засекреченных пяти сценариях по Донбассу, принятых в ходе заседания Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) Украины 19 февраля.