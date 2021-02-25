Французский журналист раскритиковал стереотипы Европы о военном потенциале России

Руководство Европы до сих пор не отказалось от устаревших стереотипных мнений относительно России и ее военного потенциала. Такое мнение выразил журналист Ксавье Рофе во французском издании Atlantico.

По его словам, европейская общественность считает, что в РФ ржавые танки, а ядерные ракеты содержатся в полуразвалившихся ангарах.

При этом Рофе подчеркнул, что специалисты наблюдают совершенно иную картину. Так, он отметил, что российский арсенал гораздо более высокотехнологичный, чем кажется на первый взгляд, и Россия обладает таким оружием, которого нет у Германии, Франции и Великобритании.

Автор напомнил о ситуации, произошедшей в Черном море в апреле 2014 года. Тогда бомбардировщик Су-24 с комплексом «Хибины» пролетел над эсминцем »Дональдом Куком», в результате чего «электронный мозг» корабля умер.

Подобная история случилась с двумя французскими фрегатами в 2018 году. По словам Рофе, прибытие российской армии в Сирию повлияло на всю расстановку сил. Так, средства радиоэлектронной борьбы «Красуха-4» создали для средств НАТО непроницаемый пузырь, а радары, связь со спутниками-шпионами, сотовая связь, Wi-Fi перестали действовать.

Он также привел в пример военные учения, прошедшие в 2020 году в Польше. Публицист считает, — случись война между польским государством и Россией в действительности, то польская армия перестала бы существовать, потеряв от 60% до 80% личного состава и техники.

В своей статье французский публицист назвал российские боевые сухопутные роботы типа «Уран-9» «жемчужиной российского арсенала». Он напомнил, что они созданы для разведки, а также огневой поддержки и уничтожения целей.

Ранее китайский журналист оценил шансы Запада пробить российский щит ПВО.