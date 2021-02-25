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Ракетный комплекс &laquo;Искандер-М&raquo; Ракетный комплекс &laquo;Искандер-М&raquo;

В Минобороны рассказали об использовании «Искандеров» против террористов в Сирии

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Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» многократно успешно применялись в Сирии против террористов, сообщили РИА «Новости» в Минобороны.

В ведомстве отметили, что ракетный комплекс 9К720-Э («Искандер-Э») многократно успешно использовался в боевых условиях в САР против международных террористических группировок. «Это дает нам полное основание утверждать, что производимый в России ракетный комплекс 9К720-Э («Искандер-Э») является лучшим в мире в своем классе», — указано в сообщении.

На этой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о «невзорвавшихся» или «взорвавшихся на 10%» ракетах оперативно-тактических комплексов «Искандер» во время обострения конфликта в Карабахе осенью 2020 года.

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