В Минобороны рассказали об использовании «Искандеров» против террористов в Сирии

Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» многократно успешно применялись в Сирии против террористов, сообщили РИА «Новости» в Минобороны.

В ведомстве отметили, что ракетный комплекс 9К720-Э («Искандер-Э») многократно успешно использовался в боевых условиях в САР против международных террористических группировок. «Это дает нам полное основание утверждать, что производимый в России ракетный комплекс 9К720-Э («Искандер-Э») является лучшим в мире в своем классе», — указано в сообщении.

На этой неделе премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о «невзорвавшихся» или «взорвавшихся на 10%» ракетах оперативно-тактических комплексов «Искандер» во время обострения конфликта в Карабахе осенью 2020 года.